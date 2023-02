Carnaval agita cidades goianas com muita música, dança e diversão

Neste sábado (18/2), milhares de foliões saíram às ruas das cidades goianas para comemorar a maior festa da cultura brasileira: o carnaval.

Na Cidade de Goiás, a programação começou logo pela manhã com o Ensaio Geral Sambagô, no entanto, a atração mais esperada ocorreu a noite com o show de Vila Boa Samba Atoa. Durante todo o dia, vários DJs e músicos animaram a folia na cidade.

Na noite domingo (19), ainda terá o desfile das Escolas de Samba e apresentação do DJ Bruno Caveira e show de Carlos Rizzo e Banda.

Na segunda noite do Carnaval das Águas Quentes em Caldas Novas, que tem entrada gratuita para o público, a banda Mr. Gyn foi uma das atrações musicais mais esperadas no Espaço de Eventos. Além dele, DJ Mattz, Saca na Geral, Banda Trio Camarote e Maluê animou os foliões neste sábado.

Para este domingo (19), devem se apresentar ainda DJ Dan, Saca na Geral, Ruan e Leandro e Zé Ricardo e Thiago. A estimativa do município é que cerca de 10 mil pessoas passem, por dia, no evento na cidade.

Tradicional Carnaval de Caiapônia, no sudoeste goiano, reúne milhares de pessoas

Em Caiapônia, sudoeste goiano, a cidade tem recebido milhares de foliões. O Caiafolia, como é chamado, é conhecido como o maior carnaval da região sudoeste do estado.

Neste sábado (18), um trio elétrico saiu pelas ruas da cidade com a banda Show Mix, animando uma multidão. Mais tarde, aconteceu o show com a banda Brizza no Lago dos Buritis, com entrada gratuita.

E neste domingo (19), acontece o tradicional desfile da Maria Pereira, onde homens se fantasiam de mulher e saem às ruas da cidade para pular o carnaval. O desfile é feito a décadas na cidade e reúne pessoas de toda a região sudoeste de Goiás.

Mais tarde, no Lago dos Buritis, acontece o show com a banda Marcantes, entoando várias marchinhas de carnaval e muito axé.