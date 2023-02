Presidente de associação quilombola é morto a tiros, em Santa Cruz de Goiás

Neste sábado (18/2), Luis Fernando de Jesus Santana, presidente da Associação Quilombola Mucambo, foi assassinado a tiros no centro de Santa Cruz de Goiás, localizado no sul do estado. Ele foi baleado em sua própria residência.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), uma testemunha relatou ter visto uma pessoa saindo da casa de Luis Fernando logo após ouvir o som dos disparos e entrando em um veículo.

O crime teria acontecido por volta das 5:10h da manhã deste sábado (18) e, segundo a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida.

Luis Fernando tinha apenas 24 anos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas.

Prefeitura de Santa Cruz de Goiás lamenta morte de presidente de associação quilombola

A morte de Luis Fernando foi lamentada pela Prefeitura de Santa Cruz de Goiás, que destacou sua luta por justiça e igualdade racial.

“Um jovem que o lema era justiça e a equiparação racial. Fundou e presidiu a Associação Quilombola do Mucambo. Admirador e pesquisador de nossa história e cultura. Deixa em nosso município um legado inesquecível”, disse a prefeitura, em nota.