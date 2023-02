Vídeo: motociclista é atropelado por caminhão após cair de moto, em Aparecida

Um motociclista morreu após cair de sua moto e ser atropelado por um caminhão, em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu na BR-060, próximo ao Setor Jardim Buriti Sereno, na última sexta-feira (17/2).

Um vídeo do incidente mostra que a vítima perdeu o equilíbrio ao tentar passar entre os veículos, colidiu com a lateral de um carro, caiu na pista e foi atingida pelo caminhão.

Conforme relato da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o condutor do caminhão afirmou que não percebeu a queda do motociclista e, por consequência, não teve chance de desviar.

Como a queda do motociclista ocorreu próximo à traseira do caminhão, o veículo acabou passando por cima da vítima.

Veja o momento em que motociclista é atropelado por caminhão

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sde8c145a-373a-4553-ad0e-5e4f0113f361′]

De acordo com informações da polícia, o motorista do caminhão parou imediatamente após o atropelamento e prestou assistência.

Além da presença da Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e confirmaram o óbito do motociclista.

Tanto o motorista do caminhão quanto o veículo foram levados para a delegacia pelas autoridades responsáveis.