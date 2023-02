Após denúncia de homicídio policia prende quadrilha em Goiânia

Uma confusão na noite da última quarta-feira (3/10) terminou com um homicídio e uma tentativa de assassinato, na Vila Xavier, em Goiânia. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de Imprensa da Polícia Militar (PM), houve uma discussão entre os envolvidos quando um deles sacou a arma e efetuou os disparos. Duas pessoas foram atingidas, uma delas ficou ferida e outra acabou morrendo. O nome das vítimas e a motivação do crime não foram divulgados.

Segundo a PM, uma equipe das Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) esteve no local. O caso, que inicialmente começou com uma denúncia de homícidio e tentativa de homicídio, terminou com a prisão da quadrilha responsável pelos crimes.

Durante o acompanhamento policial, a equipe da Rotam encontrou primeiro o menor que confessou participação no crime e entregou os comparsas, que foram presos em seguida. A assessoria informou que com a quadrilha foram encontrados um carro roubado, uma gauche de calibre 12 e duas pistolas: uma .45 e outra 9 milímetros. Além das armas e o carro, os policiais encontraram com os presos meio quilo de maconha e materiais para a produção e entrega de drogas, na região do setor dos Funcionários, em Goiânia.