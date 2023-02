Autoridades políticas lamentam morte da ex-deputada federal Dona Iris

Autoridades políticas lamentaram a morte da morte da ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado, conhecida como Dona Iris, nesta terça-feira (21). A ex-senadora faleceu um ano e três meses depois da morte do marido, Iris Rezende.

Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), lamentou a morte de Iris de Araújo, que exerceu grande protagonismo na política. Confira na íntegra a nota de pesar:

Fomos colegas na Câmara Federal e testemunho que ela exerceu seus mandatos com coragem e altivez. Dona Iris foi sempre uma voz em defesa do povo goiano.

Com grande pesar, Gracinha e eu recebemos a notícia do falecimento de Iris de Araújo Rezende Machado, ocorrido nesta terça-feira, 21.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decretou luto oficial de três dias na capital. Em nota, Cruz, juntamente com a primeira-dama, Thelma, manifestou pesar pela morte e ressaltou a trajetória política de Dona Iris. Confira:

Na segunda metade dos anos 1960, ela iniciava a trajetória ao lado do então prefeito de Goiânia, Iris Rezende, quando desenvolveu importantes ações sociais como primeira-dama do município.

No processo de redemocratização, no início dos anos 1980, foi uma das lideranças que atuaram nos movimentos pela conquista da democracia. Ela foi determinante na mobilização dos municípios do Estado para fazer de Goiânia o palco do primeiro grande comício pelas Diretas, Já.

Em 1994, aceitou o desafio de ser a primeira mulher a disputar o posto de vice-presidente da República na chapa liderada por Orestes Quércia.

Em duas ocasiões, assumiu o mandato de senadora da República, com atuação destacada.

Também cumpriu dois mandatos como deputada federal em uma exitosa representação do povo goiano.

No campo social, foi fundadora e a primeira presidente da Fundação Legionárias do Bem-Estar Social na Prefeitura de Goiânia.

No Governo do Estado em duas oportunidades, na Presidência da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), desenvolveu intenso trabalho social.

Ao longo de mais de 50 anos de dedicação à atividade pública, sempre foi defensora das grandes mudanças em prol dos direitos fundamentais da pessoa humana, para se alcançar objetivos de paz, justiça e amor.