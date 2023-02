Morre Dona Iris, ex-deputada federal, ex-senadora e viúva de Iris Rezende

Iris de Araújo Rezende Machado, mais conhecida como Dona Iris, morreu na manhã desta terça-feira (21/2), em Goiânia, aos 79 anos. A ex-deputada federal e ex-senadora estava internada no Hospital Albert Einstein e foi submetida a uma cirurgia no pulmão no fim de semana, mas não resistiu às complicações.

Dona Iris é viúva do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, que morreu em 2021 após sofrer um Acidente Cerebral Hemorrágico (AVCH). A ex-deputada federal faleceu um ano e três meses depois da morte do marido.

A ex-senadora se casou com Iris Rezende um ano antes dele vencer as eleições para prefeito de Goiânia, em 1964. Juntos, eles tiveram três filhos: Ana Paula, Adriana e Cristiano.

Trajetória política de Dona Iris

Nascida em 7 de maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Iris de Araújo se formou em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 1989 ela recebeu o título honorífico de cidadã goiana.

Dona Iris começou sua carreira política em 1994, quando concorreu ao cargo de vice-presidente da República pela chapa do PMDB. Entre 1995 e 1998 ela presidiu o diretório nacional do partido, cargo que voltou a ocupar de forma interina entre os anos de 2009 e 2010.

Entre 2005 e 2006 ela assumiu o mandado de senadora. Ainda em 2006 ela foi eleita para seu primeiro mandato como deputada federal, e assumiu entre 2007 a 2011. Posteriormente, ela se reelegeu e assumiu a função até 2015.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, em dois mandatos como governador de Goiás e três como prefeito de Goiânia.