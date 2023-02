Bombeiros registram sete afogamentos em Goiás durante o feriado de Carnaval

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) divulgou, na manhã desta quarta-feira (22/2), um balanço da Operação Carnaval 2023, que mostra que foram registradas sete ocorrências de afogamentos no estado durante o feriado prolongado.

De acordo com a corporação, o trabalho das equipes foi fundamental para evitar outras tragédias. “É importante que as pessoas estejam atentas aos cuidados em ambientes aquáticos, evitando nadar em locais sem sinalização e sempre estando acompanhadas e sob supervisão de um adulto responsável”, afirmou.

Afogamentos em Goiás

A primeira ocorrência com morte foi registrada no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, onde um jovem de 18 anos se afogou. No mesmo local, outro homem, de 45 anos, que usava marca-passo e teve uma parada cardiorrespiratória. Após as manobras de ressuscitação com utilização de Desfibrilador Automático Externo (DEA), a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Abadiânia.

Outras ocorrências envolvendo crianças também foram registradas. Em Jataí, uma criança foi levada para o hospital após se afogar em uma piscina. Em outro caso, uma menina de 6 anos se afogou em uma piscina em Aruanã, mas foi resgatada consciente e encaminhada para o hospital da região.

Em Uruaçu, uma mulher de 56 anos recusou transporte até o hospital, após um afogamento no Lago Serra da Mesa. Já em Três Ranchos, um jovem, de 18 anos, também recusou transporte após se afogar no Lago Azul. Por fim, em Pirenópolis, uma mulher de 37 anos foi transportada consciente para o hospital após um afogamento na Prainha da Ponte de Madeira.

Além disso, também foram registradas duas ocorrências de retirada de corpo da água. Em Anápolis, um homem de 41 anos foi retirado de um córrego no bairro Vila Santa Maria de Nazareth. Em Cavalcante, um homem, de 54 anos, foi retirado do Rio Paranã em uma fazenda às margens do Vão do Moleque. As causas das mortes serão investigadas pelas autoridades policiais.