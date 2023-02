Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma com missas em Goiânia

Nesta quarta-feira, (22/2), os católicos celebram a Quarta-feira de Cinzas, um dos dias mais importantes do calendário litúrgico cristão. A data marca o início, também, da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, e é marcado por reflexão, penitência e renovação espiritual.

Tradicionalmente, nesse dia os fiéis participam de missas e recebem a imposição das cinzas na testa, como forma de dizer que o ser humano “é pó, e ao pó voltará”. O símbolo representa, para os católicos, a mortalidade e a necessidade de se arrependerem dos pecados.

Além disso, a Quarta-feira de Cinzas também é um dia de jejum e abstinência de carne, como forma de sacrifício em nome da penitência.

O Papa Francisco divulgou, na última semana, uma mensagem para a quaresma deste ano, onde ressalta que caminhar neste tempo [o da quaresma] é um período para “romper com a mediocridade e vaidades”.

“Para aprofundar o nosso conhecimento do Mestre, é preciso deixar-se conduzir por Ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida, que requer esforço, sacrifício e concentração, como uma excursão na montanha”, disse o Papa.

Confira horários de missa nesta Quarta-feira de Cinzas, em Goiânia

O Portal Dia separou algumas paróquias da Arquidiocese de Goiânia que celebram a Quarta-Feira de Cinzas Veja abaixo:

Catedral Metropolitana de Goiânia

Horários de Missa: 7h, 9h, 12h, 15h, 17:30h e 19h

Endereço: Avenida Universitária, Praça Dom Manuel, S/N – St. Central, Goiânia – GO, 74030-140

Matriz de Campinas

Horários de Missa: 6:30h, 10h, 12h, 19h

Setor Oeste: Guarda Civil usa gás lacrimogênio para dispersar bloco de carnaval em Goiânia

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, 770 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74520-070

Paróquia São Paulo Apóstolo

Horários de Missa: 6:30h, 10h, 18h, 20h

Endereço: Av. T-7, 295 – St. Oeste, Goiânia – GO, 74140-110

Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Horários de Missa: 7:30h, 19:30h

Endereço: Área 10 690, R. R-44 – Vila Itatiaia, Goiânia – GO, 74690-690

Basílica Sagrada Família

Horários de Missa: 3h, 6:30h, 8h, 10:15h, 12h, 15h, 17h, 19:30h, 22h

Endereço: Rua C 14 Qd 19 Lt 15 – Vila Nova Canaa, Goiânia – GO, 74415-220

Paróquia Universitária São João Evangelista

Horários de Missa: 19:30h

Endereço: Praça Universitária c/ 1ª Avenida Qd.85 Lt.43 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 74606-220