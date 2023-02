Sisu 2023: inscrições para o 1º semestre terminam na sexta-feira (24)

O prazo para inscrições no primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2023 se encerra na próxima sexta-feira (24). Os interessados devem se cadastrar através do site oficial do Sisu até as 23h59, horário oficial de Brasília, usando o login da conta gov.br, o sistema de serviços digitais do governo federal.

Para esta edição, há um total de 226.399 vagas disponíveis em 128 instituições públicas, incluindo 63 universidades federais. Os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 e obtido nota acima de zero na prova de redação.

Cada estudante pode selecionar até duas opções de vaga no processo seletivo do Sisu e mudar suas escolhas durante todo o período de inscrições, mas a última inscrição registrada no sistema será validada. É importante ressaltar que não é permitido se inscrever em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

Os resultados do processo seletivo, com as notas de corte, serão divulgados em 28 de fevereiro. Os candidatos selecionados devem efetuar a matrícula ou registro acadêmico na instituição correspondente no período de 2 a 8 de março. As datas, horários e locais de atendimento serão especificados em edital próprio de cada instituição de ensino.

Sisu 2023: lista de espera

O processo seletivo do Sisu é composto por uma única chamada, mas existe a possibilidade de concorrer a uma vaga através da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera ocorre entre 28 de fevereiro e 8 de março.

Durante esta fase, o candidato deve selecionar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente. É importante salientar que a manifestação de interesse na lista de espera garante somente a expectativa de direito à vaga oferecida pelo Sisu, pois a matrícula ou registro acadêmico dependem da existência de vagas e do cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares.

Além disso, o estudante que já foi selecionado para uma das suas opções de vaga não pode participar da lista de espera, independentemente de já ter feito sua matrícula na instituição.