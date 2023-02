Cine Cultura, no Centro, tem estreias e Mostra Elas Dizem Não

Os cinéfilos poderão conferir nesta semana, no Cine Cultura, no Centro de Goiânia, estreias de longas-metragem e a Mostra Elas Dizem Não. Assim, a partir do próximo do sábado (25/2), passa a ser exibido o premiado Mato Seco em Chamas, novo filme de Adirley Queirós, desta vez trabalhando em codireção com Joana Pimenta. Além disso, no domingo (26/2), também entra em cartaz o documentário Um Jóquei Cearense na Coreia. Ademais, antes desta sessão, haverá exibição do curta-metragem goiano Alô Maman, de Michely Ascari, dentro do projeto Curta Goiás.

Ainda no domingo, os cinéfilos poderão conferir ainda o início da Mostra Elas Dizem Não, promovida pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Dessa forma, a primeira sessão será do documentário Elegia de Um Crime, de Cristiano Burlan, com entrada gratuita.

A Mostra Elas Dizem Não é um complemento de um curso de capacitação para combate à violência doméstica (https://bit.ly/3kv6R7M ), realizado pela Defensoria Pública. Além disso, os clássicos Perlimps, Holy Spider e Operação Huntseguem em cartaz.

Confira AQUI a programação completa do Cine Cultura.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação de 25/02 a 01/03

– Dia 25/2

14h – Perlimps (livre)

15h30 – Holy Spider (18 anos)

17h40 – Operação Hunt (16 anos)

20h – Mato Seco em Chamas (14 anos)

– Dia 26/2

15h – sessão Mostra Elas Dizem Não: Elegia de Um Crime (14 anos) – entrada gratuita

16h45 – Perlimps (livre)

18h15 – Mato Seco em Chamas (14 anos)

21h – Curta Goiás: Alô, Maman (11 min, livre) + Um Jóquei Cearense na Coreia (10 anos)

– De 27 a 1/3

14h – Curta Goiás: Alô, Maman (11 min, livre) + Um Jóquei Cearense na Coreia (10 anos)

15h45 – Perlimps (livre)

17h30 – Operação Hunt (16 anos)

19h50 – Mato Seco em Chamas (14 anos)