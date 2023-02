Folha de pagamento da Alego tem redução de mais de 15% no 1° mês de gestão de Bruno Peixoto

Pautado pelas medidas de economicidade e desenvolvendo uma administração eficiente e transparente, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), informou que, neste primeiro mês de sua gestão, a folha de pagamento do Poder Legislativo apresentou uma redução de 15,46%. Segundo o líder do Parlamento estadual, esse percentual é resultado das ações voltadas para a redução de despesas no âmbito da Casa de Leis.

“Estamos trabalhando muito para otimizar as atividades legislativas visando, principalmente, promover uma maior eficiência na prestação dos nossos serviços, reduzir custos e, assim, contribuir para o desenvolvimento de todo o estado. Além dessa redução na folha de pagamento dos servidores ativos, também tivemos reduções significativas em outras áreas, o que nos possibilitou repassar quase R$ 10 milhões para obras importantes em Goiás, entre elas, o novo Hospital do Câncer”, destacou o parlamentar.

Somente nos primeiros 15 de gestão do presidente Bruno Peixoto, a Alego já destinou para o Executivo R$ 6 milhões para a Construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA); R$ 1,8 milhões para o custeio do projeto de duplicação da GO-330, entre o trecho de Catalão e Ipameri, e R$ 800 mil para o aparelhamento do Hospital de Águas Lindas.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, além destes, outros repasses do Legislativo goiano ao governo estadual deverão ser feitos nos próximos meses. “Em apenas 15 dias de trabalho já conseguimos apresentar resultados concretos e efetivos para Goiás. Não tenho dúvidas de que conseguiremos contribuir com muito mais para atender as principais necessidades dos goianos. Esse é o nosso compromisso”, completou.