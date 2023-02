Marido confessa ter matado esteticista após briga por causa de dívidas

O marido da esteticista Juscelia de Jesus Silva confessou à polícia, em depoimento, que matou a esposa durante uma briga em casa por causa de dívidas financeiras. Inicialmente, ele tentou simular que a esposa havia sumido ao sair para fazer uma entrevista de emprego.

O homem foi preso na última terça-feira (21/2), em Goianira, em um hotel onde estava hospedado desde que o corpo da vítima foi encontrado, no dia 19 de fevereiro. A mulher desapareceu no dia 14 de fevereiro.

Briga por dívidas e morte

Em depoimento, o acusado disse que a briga começou depois que eles receberam R$ 8 mil da venda de um carro. Segundo ele, Juscelia queria usar o dinheiro para quitar uma dívida no banco, no valor de R$ 13 mil. Entretanto, ele queria guardar parte do dinheiro e renegociar a dívida.

Durante a discussão, o delegado João Paulo Mendes, que participou da investigação, ressalta que o homem jogou a mulher no chão e caiu em cima dela, que começou a agonizar e morreu.

Imagens de câmeras da rua onde o casal morava mostra o homem saindo de casa em uma motocicleta às 6h19, com a filha. Ele volta para casa e sai novamente às 10h23. Quando retorna, às 10h46, já está com um veículo. Ele estaciona na garagem e sai novamente, às 11h16.

Conforme as investigações apontaram, a mulher já estava morta quando ele chegou à residência no carro. O veículo, inclusive, ele pegou emprestado com o irmão da vítima para transportar o corpo.

Leia também: Marido de esteticista achada morta após falar que ia a entrevista de emprego é preso

Mensagens

Inicialmente, o homem disse que a mulher teria saído para ir a uma entrevista de emprego. Posteriormente, entrou em contato com a família da esposa alegando que ela estava desaparecida. Ele, inclusive, disse que teria recebido mensagens dela pedindo dinheiro para que ela pudesse chamar um motorista por aplicativo.

Entretanto, de acordo com a polícia, as imagens comprovam que Juscelia não saiu de casa naquela manhã, como sustentava a versão inicial do esposo. Além disso, também foi verificado que a viagem por aplicativo nunca foi feita.

A polícia também descobriu que o homem usou o celular da vítima para conversar com outras pessoas para evitar que o crime fosse descoberto. O objetivo era tentar esconder que mulher estava morta e fazer parecer que ela tinha desaparecido.

Segundo a polícia, o suspeito teria matado Juscelia às 7h40 e abandonou o corpo na rodovia por volta de 11h. Ela só foi encontrada cinco dias depois.