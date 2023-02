Marido de esteticista achada morta após falar que ia a entrevista de emprego é preso

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou, na manhã desta quinta-feira (23/2), a prisão do marido da esteticista Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, que foi encontrada morta após falar que ia para uma entrevista de emprego, em Goiânia.

O homem é o principal suspeito do crime, segundo a corporação. A mulher desapareceu no último dia 14 de fevereiro, mas o corpo só foi encontrado cinco dias depois, no dia 19, no município de Abadia de Goiás.

O homem chegou a dizer que conversou com a esposa no dia do desaparecimento dela, quando ela mandou mensagem pedindo dinheiro para que ela chamasse um carro por aplicativo. Entretanto, a polícia descobriu que ela sequer chegou a realizar a viagem.

Juscelia é natural da Bahia, mas morava na capital goiana com o marido e a filha de nove anos.

Relembre o caso

Juscelia saiu para uma entrevista de emprego em um clínica de estética no último dia 14 de fevereiro, em Goiânia. Ela já teria dito a uma amiga que estava sentindo dores de cabeça e que iria ao médico depois que saísse da entrevista. Entretanto, há suspeitas de que ela nem tenha ido à entrevista de emprego.

O corpo dela foi encontrado por um ciclista que passava às margens da GO-496, na zona rural de Abadia de Goiás. Ela estava nua e envolta em um saco plástico preto.

O laudo preliminar não conseguiu apontar as causas da morte da mulher, por isso, será necessário exames complementares para esclarecer os motivos.