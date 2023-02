Rede de drenagem da região da Alameda dos Buritis será ampliada

Após o grande alagamento na região da Alameda dos Buritis na última terça-feira (21/2), a prefeitura de Goiânia anunciou que irá fazer uma intervenção na área, com a troca e ampliação de toda a rede de drenagem. Assim, passará dos atuais 60 milímetros de diâmetro, para uma de 1,5 mil milímetros. A obra, realizada através do Programa Goiânia Adiante, está em fase de licitação, e é orçada em R$ 18.094.843,91. Dessa forma, prevê a substituição de mais de 7 mil metros de rede de galeria de água pluvial. Além disso, a construção de 72 poços de visita e 114 bocas de lobo.

De acordo com a prefeitura de Goiânia, a intervenção prerende resolver a questão do acúmulo de água na região do Bosque dos Buritis. Ademais, na antiga sede da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), e parte da Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, nas proximidades do Zoológico e Lago das Rosas.

Mais sobre as obras

O projeto prevê mais de 29 mil metros quadrados de substituição e de mais de 1,7 mil metros quadrados de recuperação de pavimento asfáltico, por conta das obras de instalação, que são subterrâneas. Ademais, serão construídos mais de 7 mil metros de rede de galeria de águas pluviais e 1,1 mil metros de ramais de 400 centímetros.

A obra inicia na Rua Gercina Borges, com a substituição da rede que não comporta a vazão. Dessa forma, haverá acréscimo de bocas de lobo em toda a região, bem como rede nova nas ruas 16 e 13, e captação de várias ruas do entorno da Alameda dos Buritis.

A rede desce até a Avenida A, onde já está sendo considerada uma rede nova e dupla de 1,5 mil milímetros (paralela à Avenida Anhanguera). Assim, ela atravessa essa via, passa pela Avenida L, desce pela Rua 29-A, no Setor Aeroporto, e lança no córrego Capim Puba. Desse modo, de acordo com a prefeitura de Goiânia, providência desafogará o excesso de águas que escoa no Lago das Rosas.

Investimentos da prefeitura de Goiânia

O prefeito Rogério Cruz anunciou, em dezembro de 2022, obras de drenagens previstas dentro do programa Goiânia Adiante. Dessa maneira, foram selecionados 11 pontos de alagamento na capital que passarão por intervenções ao custo de cerca de R$ 80 milhões.

A prefeitura também anunciou, em fevereiro de 2023, que está em processo de finalização um termo de referência para a contratação de empresa ou instituição especializada para elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) da capital. Atualmente, Goiânia possui um PDDU elaborado em 2005, que abrange 60% do município.