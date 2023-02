Sede da União Brasileira de Escritores é invadida e vandalizada em Goiânia

Na madrugada desta quarta-feira (22/2), a sede da União Brasileira de Escritores de Goiás (UBE-GO), localizada no Centro de Goiânia, foi invadida e vandalizada. De acordo com o presidente da entidade, Ademir Luiz, tudo indica que os atos de vandalismo foram praticados por usuários de drogas que vivem nas redondezas.

Em um vídeo divulgado no canal do Youtube da entidade, Ademir mostra o cenário que ficou a sede da UBE-GO. Nas imagens é possível ver a porta de entrada do local danificada, vários documentos jogados no chão e equipamentos eletrônicos quebrados. Obras de arte também estão entre os objetos danificados.

Ademir explica que a sede da UBE-GO passava por reformas e o alarme estava desligado, o que pode ter facilitado o acesso dos vândalos ao interior do espaço.

A entidade ainda está levantando os objetos danificados e roubados para avaliar os prejuízos. Vários documentos foram destruídos, conforme informado pelo presidente. Além disso, ele informa que a polícia já esteve no local para avaliar a situação e um boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil investigará o caso.

União Brasileira de Escritores convida população para abraço simbólico à sede da entidade, neste sábado (25)

Neste sábado (25), acontecerá um “abraço coletivo” na sede da União Brasileira de Escritores de Goiás. O ato simbólico, dirigido à toda população goiana, tem como objetivo apoiar a cultura e a segurança de Goiás, explica o presidente da entidade.

“Chega de termos medo, pois gostamos de cultura, gostamos de literatura, gostamos de nos reunir para falar sobre essas coisas”, pontua Ademir.

Na ocasião, ainda será lançado um livro, resultado de eventos que aconteceram na UBE-GO. Além disso, mais de 20 escritores estarão presentes apresentando livros lançados por eles.