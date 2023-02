Cimehgo alerta para risco de tempestade em Goiás neste sábado (25)

O fluxo de nebulosidade proveniente do Norte do Brasil está perdendo intensidade, no entanto, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) alertou para possibilidade de tempestades em 29 municípios goianos no próximo sábado (25/2). As previsões foram feitas com base na análise de imagens de satélite, realizadas às 7h da manhã de sexta-feira (24/2).

Os municípios com maior risco de tempestades são: Adelândia, Americano do Brasil, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Cachoeira Alta, Caçu, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Faina, Firminópolis, cidade de Goiás, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Matrinchã, Mineiros, Montividiu, Mundo Novo, Nova Crixás, Perolândia, Piranhas, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis.

A previsão é que a chuva mais volumosa deva acontecer em Serranópolis (21,8 mm), Chapadão do Céu (21,8 mm), Baliza (17,6 mm), Jataí (15,6 mm), Caiapônia (15,4 mm) e Mineiros (14,8 mm).

Apesar da tempestade em Goiás, algumas cidades devem registrar altas temperaturas

Para o próximo final de semana (25 e 26/2), a previsão do tempo em Goiânia indica que haverá variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuva. A temperatura máxima poderá atingir 31ºC em ambos os dias, enquanto a temperatura relativa do ar deve variar entre 45% e 95%.

No interior de Goiás, é possível que os termômetros marquem temperaturas elevadas, com destaque para Porangatu (34ºC), Catalão (30ºC), Jataí (30ºC), Rio Verde (30ºC), Luziânia (30ºC), Itumbiara (32ºC), Santa Helena (31ºC) ), Ceres (32ºC), Goianésia (32ºC), Rubiataba (33ºC), Minaçu (33ºC), Flores (32ºC) e cidade de Goiás (34ºC).

