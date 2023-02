Cobertura 5G chega para mais 48 municípios goianos; confira a lista

A partir da próxima segunda-feira (27/2), a cobertura 5G chegará a mais 347 municípios brasileiros. Deste total, 48 são goianos. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira (27). Com a expansão da tecnologia, as operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão ativar estações 5G em todas essas localidades.

Até agora, 487 municípios brasileiros já foram autorizados a utilizar a faixa de 3,5 GHz para as estações de 5G standalone. Isso significa que a população dessas cidades totaliza 86 milhões de habitantes, correspondendo a cerca de 40% da população brasileira. Em Goiás, A faixa de 3,5 GHz, que permite o uso da nova tecnologia que acelera a transferência de dados, já estava disponível para ser utilizada apenas em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Contudo, a medida não assegura a disponibilidade do sinal 5G nos municípios contemplados, posto que a ativação do sinal depende de investimentos das operadoras de telefonia, nas regiões.

O 5G é a quinta geração da rede de comunicação móvel e promete revolucionar a maneira como as pessoas se conectam e utilizam a internet. Com uma velocidade de conexão muito superior ao 4G, o 5G permite que as pessoas baixem arquivos e assistam a vídeos em alta definição de forma mais rápida e sem interrupções.

Ao final da matéria, veja a lista dos municípios goianos contemplados com o 5G.

Quem assiste TV por antena parabólica precisa substituir o equipamento para evitar interferências com a cobertura 5G

A faixa de frequência de 3,5 GHz, que é utilizada para a implantação do 5G, está próxima da faixa de frequência usada pelas antenas parabólicas de TV, conhecida como banda C satelital. Isso significa que o sinal do 5G pode causar interferência nos sinais recebidos pelas antenas parabólicas, o que pode afetar a qualidade do sinal da TV aberta.

Para evitar interferências, aqueles que recebem transmissões da TV aberta por meio de antena parabólica precisam adaptar seus equipamentos. Os inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) para programas sociais do Governo Federal e que recebem o sinal da TV aberta dessa forma, podem solicitar gratuitamente um kit de adaptação para seus equipamentos através da Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

É importante agendar a instalação dos novos equipamentos e informações adicionais podem ser encontradas no site da Siga Antenado, bem como através do telefone 0800-729-2404.

Lista de municípios goianos comtemplados com o 5G: