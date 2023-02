Covid-19: vacinação bivalente em Goiás começa na próxima segunda (27)

Começa na próxima segunda-feira (27/2) a vacinação bivalente contra a Covid-19, em Goiás. A vacina imuniza contra mais de uma variante do vírus. No total, Goiás recebeu mais de 226 mil doses da Pfizer bivalente, único imunizante aprovado pela Anvisa.

A campanha é nacional e a primeira fase é destinada apenas aos grupos prioritários. Outros grupos serão vacinados gradativamente durante as outras quatro etapas.

Em Goiás, cerca de um milhão de pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19. A campanha de vacinação tem como objetivo diminuir o número de óbitos, casos graves e índice de mortalidade.

Campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19

A campanha está dividida em cinco etapas e a primeira é voltada para pessoas com mais de 70 anos, abrigados e trabalhadores a partir de 12 anos vivendo em instituição de longa permanência, pessoas imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

A previsão é que vacinar 90% do público-alvo até o final da última fase da campanha, prevista para começar no dia 17 de abril.

Etapas

Fase 1 (começa dia 27 de fevereiro): pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2 (começa dia 6 de março): Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3 (começa dia 20 de março): Gestantes e puérperas;

Fase 4 (começa dia 17 de abril): Trabalhadores da saúde;

Fase 5 (começa dia 17 de abril): Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade a partir de 18 anos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade.

As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.