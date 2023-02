Entra em vigor reajuste da tarifa de pedágio da BR-364, em Goiás

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, por meio da Deliberação nº 40, publicada no Diário Oficial da União, o reajuste da tarifa de pedágio do contrato de concessão da BR-364/365, em Goiás e Minas Gerais.

De acordo com a ANTT, o reajuste da tarifa ocorre anualmente, com base em parâmetros técnicos do contrato de concessão, incluindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os investimentos realizados pela operadora. O objetivo é recompor o equilíbrio econômico-financeiro.

Reajuste da tarifa de pedágio das BRs-364/365

O reajuste indicou o percentual de 7,17%, levando em consideração a aplicação dos fatores previstos no contrato, incluindo o reequilíbrio de receitas. Desta forma, o valor da tarifa para a categoria 1 de veículos passará de R$ 5,20 para R$ 5,40. O maior valor cobrado é para caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, que deverá pagar R$ 32,40.

As novas tarifas serão aplicadas nas praças de pedágio da BR-364/GO em Paranaiguara (km 33), Cachoeira Alta (km 93,3) e Jataí (km 158), e da BR-365/MG em Uberlândia (km 647), Monte Alegre (km 706), Ituiutaba (km 767) e Santa Vitória (km 837).

Confira a tabela de valores:

