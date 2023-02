Inscrições abertas para mais de 1,3 mil casas a custo zero em Goiás

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que vai beneficiar 1.369 famílias com casas a custo zero em Goiás. A ordem de serviço para a abertura das inscrições foi assinada na tarde desta sexta-feira (24/2) pelo governador Ronaldo Caiado (UB) em cerimônia no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia.

Poderão participar do processo seletivo famílias com renda até um salário mínimo, nunca antes beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos 3 anos no município. Os interessados devem se inscrever no site da Agehab no período de abertura de inscrições para cada município, que fica disponível por 15 dias.

Casas a custo zero em Goiás

As 1.369 moradias são referentes à primeira etapa do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, que vai entregar até a terceira etapa 6 mil unidades habitacionais em 130 municípios em todas as regiões do Estado. Nesta fase, as residências serão distribuídas em 30 municípios goianos.

Cada unidade custa até R$ 127 mil e é destinada a famílias de alta vulnerabilidade, com renda familiar de até um salário mínimo e possuem sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, sendo um de casal, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado, com área construída de cerca de 42 m².

O processo seletivo vai começar imediatamente nos 10 municípios que estão com as obras mais avançadas, com mais de 95% da execução: Santo Antônio do Descoberto (28 unidades habitacionais); Campestre (50); Mairipotaba (30); Rio Verde (50); Hidrolândia (50); Cristianópolis (50); São João da Paraúna (40); Buriti de Goiás (50); Iporá (50) e Damolândia (27). Nos demais municípios, os editais serão publicados nos próximos dias.