Detran Goiás alerta população sobre golpes de falsos leilões de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) alerta a população sobre sites falsos de leilões de veículos que têm aplicado golpes em internautas. Conforme relatado pelo órgão, páginas eletrônicas vêm simulando leilões e vendendo veículos inexistentes, o que causa prejuízo aos compradores.

Apenas nos últimos meses, foram identificadas várias tentativas de golpes. De acordo com o Detran Goiás, criminosos geravam falsos boletos de serviços da autarquia e enviavam aos clientes. Além disso, os mesmos estariam simulando cadastro no programa CNH Social, do Governo de Goiás.

As reclamações e denúncias de sites falsos registradas na Ouvidoria ou nos canais de atendimento do Detran-GO são levadas à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, que abre inquérito e investiga os casos.

Usuários devem ter atenção aos sites de falsos leilões de veículos

Segundo o o presidente do Detran-GO, Eduardo Machado, os usuários devem estar atentos aos sites que anunciam os leilões. O motivo é que quando identificada as fraudes, os mesmos excluem as páginas do ar e migram para outro domínio. Dessa forma, mantém algum endereço eletrônico ativo para continuar com a atividade criminosa.

Além disso, para evitar que se caia em golpes é importante buscar informações no site oficial do Detran Goiás. Através do www.detran.go.gov.br, o interessado tem acesso à informações seguras, relacionadas às atividades da autarquia.

“Quando a pessoa não souber, o endereço eletrônico é mais seguro que ela utilize o buscador para pesquisar a página do órgão ou instituição que ela quer, e nunca o serviço. Quando o usuário busca pelo serviço, abre brecha para que a pesquisa retorne com esses sites mal-intencionados, pois, geralmente, eles pagam anúncios para que ‘site’ apareça no topo”, pontua o presidente.

Vale destacar que as terminações dos sites governamentais sempre tem a extensão go.gov.br. Portanto, quando se busca algum serviço oferecido pelo órgão e não se tem essa terminação, o usuário deve ficar atento para possível fraude. O site do Detran-GO contém todas as informações sobre serviços e leilões.