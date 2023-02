Fraude em licitação de combustíveis gera prejuízo de mais de R$ 560 mil, em Goiás

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), da Polícia Civil do Estado de Goiás, finalizou uma investigação que apura supostas fraudes em licitações de combustíveis, que geraram um prejuízo de mais de R$ 560 mil, em Santa Cruz de Goiás.

De acordo com a corporação, após informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), foram identificadas diversas irregularidades na contratação e fornecimento de combustíveis para a frota municipal, cometidas antes de 2020.

PCGO investiga fraude em licitação de combustíveis

Entre as infrações que configuraram delitos de licitação, incluem-se a ausência de processo licitatório adequado para a contratação e renovação de contratos com postos de combustíveis, a falta de monitoramento das despesas com pagamento antes da comprovação dos abastecimentos, e até mesmo o abastecimento de veículos particulares.

Após a conclusão da investigação, os registros foram enviados ao Poder Judiciário, com indiciamento por peculato, associação criminosa, fraude em licitações e crime de responsabilidade de Prefeito, direcionados a ex-gestores do município e uma empresária.

Além disso, o juiz determinou o sequestro de R$ 561.047,60, prejuízo ao erário identificado somente durante um semestre.

O Portal Dia entrou em contato com a Prefeitura de Santa Cruz para pedir um posicionamento e aguarda retorno.

