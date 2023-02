Governo de Goiás prorroga inscrições e amplia número de vagas para estagiários

O prazo para inscrição no processo seletivo do Programa de Estágio do Estado foi prorrogado até 6 de março. Anteriormente, o prazo terminaria nesta segunda-feira (27/2). Além disso, houve um aumento no número de vagas para estagiários disponíveis, de 133 para 160 oportunidades, e a inclusão de novas formações, como agronomia, biologia e nutrição, entre outras.

Os estudantes interessados em participar do processo devem estar regularmente matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelos órgãos regulamentadores, conforme especificado no edital, e ter comprovada frequência. As inscrições são gratuitas e feitas por meio do portal da Escola de Governo.

Os estagiários aprovados irão desempenhar suas funções em diversos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, de acordo com a demanda das pastas.

Além disso, também serão selecionados estudantes para o banco de credenciados do programa, que poderão ser chamados futuramente.

Programa de Estágio do Estado oferece bolsa de R$ 1 mil e vale-transporte

Os estagiários receberão uma bolsa composta por auxílio financeiro de R$ 1 mil e vale-transporte no valor de R$ 100, além de seguro contra acidentes pessoais. A jornada de estágio será de quatro horas diárias, nos turnos matutino ou vespertino.

O processo seletivo será realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, em uma única etapa de análise curricular, que terá caráter eliminatório e classificatório, de acordo com as datas definidas no cronograma do edital. O período mínimo de estágio será de seis meses e o máximo não poderá exceder dois anos, consecutivos ou alternados.

Para mais informações, acesse o Edital 001/2023 disponível no site da Escola de Governo.