Leilão da Receita Federal tem iPad e notebook por R$ 1 mil; veja como participar

Começou nesta segunda-feira (27/2) os lances para o leilão da Receita Federal, que conta com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. As propostas podem ser feitas até o dia 6 março.

No total, são 66 lotes divididos em diversas categorias, como relógios, informática, artigos esportivos, eletrônicos, joias, cabelos sintéticos, acessórios de kit surfe, instrumentos musicais e outros artigos diversos.

Entre os produtos há iPads e notebooks a partir de R$ 1 mil, e MacBook Pro 13,3 polegadas, com lance mínimo de R$ 2 mil. Além disso, há produtos com lances iniciais de R$ 200 e até R$ 200 mil.

As peças podem ser adquiridas de forma individual ou através dos lotes, por pessoas físicas ou jurídicas. Todos os produtos leiloados podem ser conferidos pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Como participar do leilão da Receita Federal

Para participar do leilão os interessados devem ser maiores de 18 anos ou emancipados, ter CPF e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital no Governo Federal.

Já as pessoas jurídicas precisam ter CNPJ regular e o responsável ou procurador também precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital no Governo Federal.

Os lances devem ser apresentados entre os dias 27 de fevereiro e 6 de março no Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Os passos são:

Selecionar o edital do leilão, de número 0817600/0000001/2023 ;

; Escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;

Aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

Incluir o valor proposto (que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita) e salvar.

O resultado das propostas será divulgado no dia 7 de março.