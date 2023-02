Lucas do Vale vai coordenar a Frente Parlamentar do Agronegócio da Alego

Representante do Sudoeste goiano, o deputado Lucas do Vale (MDB) vai coordenar a Frente Parlamentar do Agronegócio e da Infraestrutura na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O parlamentar de Rio Verde, celeiro do agronegócio goiano, apresentou requerimento solicitando a criação da Frente com o objetivo de fortalecer as demandas do setor produtivo e aumentar o diálogo e as parcerias para as duas áreas. O pedido feito pelo deputado foi aprovado na sessão ordinária desta quinta-feira, 23.

Lucas, que também é produtor rural e acompanha as pautas do setor produtivo com constância, afirmou que o trabalho vai valorizar ainda mais a área, que é o sustentáculo da economia goiana. “O agronegócio goiano encerrou 2022 com crescimento significativo em faturamento e volume de exportações, com um aumento de 62,8% se comparado com o ano de 2021, então nada mais justo do que viabilizarmos esse trabalho com o destaque que esse setor merece”, afirmou.

A Frente Parlamentar terá 10 membros efetivos: Lucas do Vale – MDB; Alessandro Moreira – Progressistas; Antônio Gomide – PT; Gustavo Sebba – PSDB; Issy Quinan – MDB; Jamil Calife – Progressitas; Lineu Olímpio – MDB; Renato de Castro – União Brasil; Rosângela Rezende – AGIR; Virmondes Cruvinel Filho – União Brasil.

Atribuições

Como coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio e da Infraestrutura, Lucas vai liderar o diálogo com representantes de todos os setores do agronegócio, como a agricultura, pecuária, pesca, silvicultura, exploração florestal e outras modalidades que possam ser identificadas posteriormente.

O trabalho também visa fomentar políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, a propositura de políticas de incentivo ao agronegócio goiano, com foco na modernização, na agregação de valor e na ampliação de parcerias visando a exportação, bem como a ampliação de diálogo entre os diversos grupos de interesse. Todos esses atos buscam fortalecer a convergência em temas relacionados à preservação do meio ambiente.

E quanto à área de Infraestrutura, a Frente tem o propósito de desenhar, em parceria com os principais setores da economia goiana, o cenário ideal para alcançar as melhores estratégias, tendo em vista a possibilidade de obtenção de informações detalhadas do sistema, seja no meio rodoviário, aéreo, ferroviário e hidroviário estaduais.

Os trabalhos serão executados sem custos para o Parlamento, seja para os membros ou colaboradores. Serão utilizados, apenas, os espaços físicos da Alego para a execução das atividades.