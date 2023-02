Prefeitura de Goiânia inicia vacinação Bivalente contra Covid-19

A vacinação com o imunizante Pfizer Bivalente contra Covid-19 começa nesta segunda-feira (27/2) em Goiânia. O imunizante protege contra a ômicron e suas subvariantes. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 22,2 mil doses da vacina. Assim, elas serão aplicadas conforme as diretrizes do Plano Nacional de Vacinação (PNI) do Ministério da Saúde. As doses estarão disponíveis nas 72 salas de vacina do município.

Neste primeiro momento, os grupos estabelecidos para a vacinação da Pfizer Bivalente contra Covid-19 em Goiânia são pessoas a partir de 70 anos. Além disso, pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos de idade e trabalhadores desses locais. Ademamis, pacientes imunocomprometidos acima de 12 anos, bem como de indígenas; ribeirinhos e quilombolas, todos a partir de 12 anos.

No total, a população alvo da primeira fase é de pouco mais de 108 mil pessoas. A maioria, 92 mil, são idosos a partir de 70 anos. Em segundo lugar aparecem os imunocomprometidos, 11,9 mil pessoas. Desse modo, a meta é vacinar 90% daqueles que estão aptos a se vacinar.

O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, chama a atenção para algumas particularidades da vacinação. “Somente poderão receber a vacina aqueles que estiverem com o esquema primário completo, ou seja, já tomaram pelo menos duas doses da vacina monovalente. Também é necessário ter um intervalo de quatro meses da última dose.

Cronograma da vacinação Bivalente contra a Covid-19 em Goiânia

A segunda fase acontece a partir do dia 6 de março, é para pessoas de 60 a 69 anos. Ademais, a terceira fase acontece a partir do dia 20 de março, e é voltada para gestantes e puérperas.

A quarta fase será realizada a partir do dia 17 de abril. Dessa maneira, é para trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade a partir de 18 anos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos e funcionários do sistema prisional.