Prouni 2023: inscrições começam nesta terça (28); veja como fazer

As inscrições para a primeira seleção do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2023 estarão abertas a partir desta terça-feira (28/2). O prazo termina no dia 3 de março. Nesta edição, serão disponibilizadas 288.112 bolsas, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais, cujos resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 7 de março.

Para que os candidatos interessados em concorrer a uma bolsa possam se preparar com antecedência, o Ministério da Educação (MEC) publicou todas as informações sobre as vagas disponíveis em todas as regiões do país.

Segundo o MEC, há 14.346 opções de cursos de adesão, oferecidos por 995 instituições privadas de ensino superior, em modalidades presenciais e à distância, que podem ser pesquisados ​​por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Prouni.

A pesquisa pode ser realizada por tipo de bolsa, curso, turno, instituição e localização do campus. Os estados que concentram o maior número de bolsas são São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Quem pode participar do Prouni 2023

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa de acesso ao ensino superior que disponibiliza bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para pessoas que ainda não concluíram um curso de graduação.

Para participar do Prouni, é necessário ter realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2021, considerando a edição em que o candidato obteve a melhor média de notas. É exigido um desempenho mínimo de 450 pontos na média das notas e nota acima de zero na redação. Além disso, não é permitido ter realizado o Enem apenas na condição de treineiro.

Para se candidatar a uma bolsa integral, é preciso comprovar renda mensal bruta familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já para a bolsa parcial (50%), a renda familiar brutal mensal deve ser de até três quartos mínimos por pessoa da família.

Como se inscrever

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet, na página do programa. Ao iniciar a inscrição, o candidato será redirecionado para a página do GOV.BR, onde deverá realizar seu cadastro, preenchendo todas as informações solicitadas. Caso já possua cadastro, basta digitar o CPF e a senha correspondente.

No momento da inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno, em ordem de preferência, dentre as bolsas disponíveis que estão de acordo com seu perfil. Candidatos com deficiência ou que se autodeclaram indígenas, pretos ou pardos podem optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Durante o período de inscrição, é possível realizar alterações nas opções escolhidas. A última inscrição confirmada será considerada válida.