Secult Goiás reabre agendamento de eventos nos espaços culturais

O agendamento para a realização de eventos nos espaços culturais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), em 2023, será reaberto nesta segunda (27/2). Assim, é possível fazer agendamentos no Teatro Goiânia, na Vila Cultural Cora Coralina e no Centro Cultural Octo Marques, em Goiânia. Além disso, no Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás. As inscrições se estendem até 30 de março e podem ser feitas pela plataforma Mapa Goiano (mapagoiano.cultura.go.gov.br).

De acordo com a Secult Goiás, artistas, produtores e fazedores de cultura interessados devem incluir as informações da atividade no formulário disponível no site do Mapa Goiano. Dessa maneira, a análise e curadoria serão realizadas no período entre 31 de março e 6 de abril. Ademais, o resultado será divulgado no dia 10 de abril, no site da Secretaria.

Mais sobre o agendamento para realização de eventos nos espaços culturais da Secult Goiás

Serão aceitas propostas para todas as áreas da cultura e suas linguagens, respeitando a vocação de cada unidade. Desse modo, podem participar proponentes que residam há pelo menos dois anos em Goiás.

Para fazer a solicitação de agendamento visando a realização de eventos nos espaços culturais da Secult Goiás, também é necessário anexar o portfólio do artista, o plano de trabalho e demais documentos com o detalhamento do evento. A lista completa da documentação necessária está disponível no site do Mapa Goiano.

“Nosso intuito é democratizar o acesso às nossas unidades culturais, e para isso, facilitamos o processo para que produtores de todo o estado tenham a oportunidade de divulgar suas criações. Também disponibilizamos as informações necessárias no Mapa Goiano para dar ainda mais transparência ao cidadão”, explica a secretária interina da Cultura, Yara Nunes.