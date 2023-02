Ateliê do Gesto leva diferentes plateias ao teatro, em Goiânia

Neste mês de março, idosos, pessoas com deficiências e crianças de escolas públicas serão levados ao Centro Cultural UFG, em Goiânia, para assistir a uma apresentação do grupo Ateliê do Gesto. Assim, todos verão um espetáculo de dança contemporânea cheio de leveza e ludicidade a partir de jogos de improviso.

O grupo Ateliê do Gesto recebe essa plateia diversa para apresentar Dança Boba nos dias 1º, 2 e 3 de março. Além disso, nos dias 7 e 9 de março, o grupo vai oferecer oficinas gratuitas de improvisação e gestualidades voltadas à classe da dança. O projeto, financiado pela lei municipal de incentivo à cultura, ainda oferece um bate papo sobre o processo de criação, bem como troca de informações e saberes sobre o espetáculo.

Dança Boba é um trabalho coreografado por Daniel Calvet. Dessa maneira, nasce de uma pesquisa realizada pelo diretor e pelo bailarino Gleyson Moreira, que vai dividir o palco com o bailarino João Paulo Gross. O público do trio vai ser formado pelas escolas municipais Profa. Antônio Maranhão do Amaral e Osterno Potenciano Silva. Ademais, Circo Laheto, Asdown e Abrigo dos Idosos Vicente de Paulo.

Já as oficinas acontecerão nos dias 7 e 9 de março, das 18h às 21h, no World Dance Fit, local de ensaio e rotina do grupo, localizado no Setor Jaó. As oficinas do grupo Ateliê do Gesto vão envolver jogos e experimentações que deram origem às cenas que compõem o espetáculo Dança Boba. Desse modo, usam uma abordagem vivencial do processo criativo com os elementos que fundamentam o espetáculo.

Assim, são abertas a coreógrafos, bailarinos profissionais, amadores, estudantes de dança e artistas com afinidades com o mover, de nível intermediário. Serão disponibilizadas 20 vagas e as pessoas interessadas devem enviar e-mail para [email protected]

Dança Boba

Dança boba é um espetáculo que se funda na construção de danças a partir de jogos de improviso nos corpos de três intérpretes. O trabalho apresenta cenas curtas que permeiam diversos estados onde o movimento é a materialidade com a qual os intérpretes dispõem para jogar num fluxo de imagens e sensações que constroem a dramaturgia.

“O espetáculo Dança Boba vem celebrar nossa trajetória enquanto grupo, num encontro que se dá entre o espetáculo e a plateia, criando uma rede de afetos, acessando nosso íntimo e pondo a descoberto nosso estado apaixonado”, comenta Gross. Ele ainda compartilha a proposta do coreógrafo Daniel Calvet: “construir um universo alimentado pelas experiências pessoais de cada intérprete. Trazer sua experiência e se colocar no movimento para produzir e estabelecer conexões e tensões numa dramaturgia simples para brotar afetos, sentidos complexos e profundos”, comenta.

As interações construídas ganham potência a partir da simplicidade, da construção poética desvelada e da entrega a que os intérpretes se colocam para compartilhar momentos que transitam entre memórias, nostalgias, leveza, dramaticidade e ludicidade.

Serviço: Ateliê do Gesto apresenta Dança Boba e oferece oficinas de improvisação e gestualidade

– Espetáculo “Dança Boba” – apresentação fechada para escolas municipais Profa. Antônio Maranhão do Amaral e Osterno Potenciano Silva, Circo Laheto, Asdown e Abrigo dos Idosos Vicente de Paulo.

Quando: 1º de março, às 15h | 2 e 3 de março, às 9h30

Onde: Centro Cultural UFG

– Oficina “Improvisações e gestualidades”

Quando: 7 e 8 de março, das 18h às 21h

Onde: World Dance Fit – Rua J. 37 esquina com Rua J. 31 – Setor Jaó

Interessados: enviar email para [email protected]