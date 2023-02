Escola de Artes Visuais abre inscrições para curso de Iniciação à Aquarela

A Escola de Artes Visuais (EAV) da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) abre, nesta terça-feira (28/02), as inscrições para a 5ª edição do Curso Iniciação à Aquarela (Módulo I), em Goiânia. Assim, seguem até o dia 3 de março. A atividade é totalmente gratuita e é direcionada a jovens e adultos a partir de 18 anos.

Os interessados devem preencher a ficha disponível no site da Secult Goiás. Além disso, é possível enviá-la para o e-mail [email protected]. Dessa forma, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada das fichas.

O curso de Iniciação à Aquarela da Escola de Artes Visuais é semestral, no formato presencial. As aulas serão realizadas no período de 8 de março a 9 de junho, das 14h às 16h. A seleção dos classificados dentro das vagas ofertadas, que são de 16 alunos e quatro suplentes para cada turma, será divulgada no dia 6 de março. O resultado dos classificados e suplentes será publicado no dia 7 de março, no site www.cultura.go.gov.br.

O curso

As aulas do curso de Iniciação à Aquarela serão ministradas pela professora Sandra Moreira. Desse modo, a temática do curso propõe a introdução ao universo da pintura em aquarela, com exercícios práticos que proporcionará aos iniciados na aquarela uma conquista pela autonomia em pintar o que quiser e continuar avançando para descobrir seu próprio estilo e sua intimidade com a aquarela.

A Escola de Artes Visuais também dará início a 4ª Edição do Módulo II deste curso, no dia 9 de março, no horário das 14h às 16h. Assim, essa turma é apenas para os alunos que já concluíram o módulo I ano passado e não vão precisar fazer a inscrição.

A professora Sandra Moreira é artista plástica e musicista. Autodidata, participou de vários cursos e orientações artísticas promovidos por renomados artistas goianos e de outros estados brasileiros. Em seu currículo somam-se exposições nacionais e internacionais com obras contemporâneas em desenho e nanquim; trabalhos em telas com acrílicas, e aquarelas em papel algodão. Mesmo tendo atuado com variadas técnicas, atualmente sua arte na aquarela está voltada para temas botânicos. Ademais, Sandra Moreira é advogada, professora pós-graduada e efetiva da EAV.

A Escola de Artes Visuais funciona no Centro Cultural Octo Marques, situado no Edifício Parthenon Center, na Rua 4, nº 515, Edifício Parthenon Center, Centro.

Serviço: Curso Iniciação à Aquarela – Escola de Artes Visuais

Inscrições: de 28/2 a 3/3 (gratuitas)

Início das aulas: 8 de março

Duração: Semestral

Período das aulas: 8 de março a 9 de junho