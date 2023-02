Governo de Goiás publica editais de casas a custo zero; veja como participar

O Governo de Goiás publicou os editais com as regras para inscrição na primeira etapa do programa ‘Pra Ter Onde Morar – Construção’, que prevê 1.369 casas a custo zero no estado. Nesta primeira etapa, 30 municípios serão beneficiados.

Inicialmente, as inscrições estarão disponíveis os municípios onde as obras estão mais avançadas, com mais de 95% da andamento, sendo:

No total, seis mil casos devem ser entregues em 130 municípios goianos. Nas demais localidades, os editais serão publicados nos próximos meses.

Clique aqui e acesse os editais.

Como se inscrever no programa de casas a custo zero em Goiás

Os interessados em participar do programa devem acessar o site da Agehab e acompanhar o prazo estabelecido em cada etapa. Para se inscrever, é necessário que a família:

Tenha renda total de até um salário mínimo;

Nunca tenha sido beneficiada em programa de moradia;

Seja inscrita no CadÚnico;

More no município que vai concorrer à casa há pelo menos três anos.

De acordo com o governo, após a publicação do edital de cada município no Diário Oficial do Estado, há um período de até cinco dias para impugnação. Em seguida, as inscrições serão abertas por 15 dias.

Conforme a Agência Goiana de Habitação (Agehab), como cada cidade possui um edital diferente, as prefeituras irão dar suporte às famílias que precisarem, no momento das inscrições. A partir do cadastro, o sistema faz uma triagem para saber quais preenchem os requisitos necessários, gerando uma lista.

Posteriormente, assistentes sociais devem visitar todos os integrantes da lista para verificar se eles preenchem os requisitos e se o que foi declarado pode ser comprovado. Logo depois, será feita uma nova lista com as famílias aptas. As casas serão sorteadas entre famílias que passarem por essas etapas.