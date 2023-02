Projeto Flores, da Comurg, planta 116 mil mudas ornamentais em Goiânia

A primeira parte do Projeto Flores 2023, da Companhia de Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), foi iniciado. Assim, será plantadas 116 mil mudas ornamentais em cinco praças de Goiânia. De acordo com a prefeitura da capital, a previsão é concluir a ação até o próximo domingo (5/3).

Assim, nesta fase do Projeto Flores 2023 em Goiânia serão contemplados os canteiros das praças Walter Santos, Tamandaré e Universitária. Além disso, Engenheiro Eurico Viana (conhecida como Piricota) e Irani Ferreira Andrade, no Setor Progresso.

De acordo com a prefeitura de Goiânia, o objetivo “é deixar a cidade mais bonita e colorida, mantendo uma tradição que beneficia a qualidade de vida das pessoas que moram nos centros urbanos”.

Segundo o presidente da Comurg, Alisson Borges, os trabalhos de jardinageme arborização de Goiânia têm sido em Goiânia. “A jardinagem reflete cuidado, beleza e bem-estar, conceitos atrelados à qualidade de vida que tanto buscamos”, afirma.

As mudas utilizadas nessa etapa do Projeto Flores 2023 incluem dálias, sálvias e zinias, em cores como rosa, vermelho, amarelo e tonalidades de azul. Em aproximadamente 15 dias, os pontos favorecidos já terão flores para contemplação dos goianienses.

O cultivo destas mudas é realizado nos quatro viveiros da Comurg: Viveiro Redenção, no Setor Pedro Ludovico Teixeira; Viveiro Buritis, no Residencial Kátia; Viveiro Nova Esperança, no Aterro Sanitário e Viveiro Meia-Ponte, no Jardim Novo Mundo.

Inclusive, a equipe do Aproveite a cidade visitou o Viveiro Buritis, em Goiânia, e mostrou em vídeo um pouco mais sobre o local. O viveiro fica no Residencial Kátia, e lá o time acompanhou a produção de mudas de flores e árvores, bem como conheceu as estufas e o pequeno lago.