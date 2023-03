Além de estreias, Cine Cultura tem sessões gratuitas de filmes goianos

Março chega cheio de estreias na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia. Assim, a cada quinta-feira o cinema de rua inclui duas novidades na grade, sendo um longa e um curta-metragem, graças ao projeto Curta Goiás. No próximo dia 2 de marços, entra em cartaz na sessão das 17h30, o documentário “Andança – Os Encontros e Memórias de Beth Carvalho”. Ele conta a vida e obra daquela que ficou conhecida como a madrinha do samba brasileiro.

Além disso, também no dia , às 19h30, estreia “Faroeste, um autêntico Western”, do diretor goiano Wesley Rodrigues. Com 18 minutos de duração, o curta narra a história de Maverick, um urubu que, ao nascer, vê a sua família ser vitimada pela violência. Dessa forma, depois de crescido, torna-se líder de uma gangue criminosa, espalhando terror por onde passa.

Ademais, seguem na grade de programação, com novos horários, o curta-metragem goiano “Alô Maman, de Michely Ascari”, às 14h, seguido de “Um Jóquei Cearense na Coreia”, de Antonio Davielson. Na sessão das 15h45, o público pode conferir ‘Perlimps’, premiada animação brasileira e novo filme de Alê Abreu. E, na última sessão, 19h30, o premiado “Mato Seco em Chamas”, novo filme de Adirley Queirós.

Se programe

E, nas próximas semanas, além das estreias semanais na programação, o Cine Cultura contará com a exibição gratuita de dois filmes goianos de Daniel Nolasco: “Vento seco” e “Mr. Leather”, no dia 12 (quinta-feira), a partir das 16h. Às 20h, o diretor irá participar de um bate-papo com o público.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação de 2 a 7 de março

– 14h: Curta Goiás: Alô, Maman (11 min, livre) + Um Jóquei Cearense na Coréia (10 anos)

– 15h45: Perlimps (livre)

– 17h30: Andança (12 anos)

– 19h30: Curta Goiás: Faroeste, um autêntico Western um (18 min, 12 anos) + Mato Seco em Chamas (14 anos)