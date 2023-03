Goiânia Restaurant Week chega à 3ª edição com 25 casas participantes

Entre os dias 2 de março e 2 de abril de 2023, Goiânia recebe a 3º edição da Restaurant Week. Assim, serão 25 casas participantes, que terão menu especial. O temaé “Releituras – Do clássico à originalidade brasileira”. A proposta é de que os restaurantes usem a criatividade, ingredientes locais e o talento para transformar pratos que fazem parte do imaginário coletivo em algo inédito.

Entre os restaurantes da 3ª edição da Goiânia Restaurant Week estão os novatos Sax Coffee & More, Itadaku Sushi Fusion, Quintal da Jô, Origens by Sj Premium e Pai D’égua Culinária do Pará. Além disso, participam Zimbro Cocktails & Co, Las Nenas Restaurante, Piry Bar e Restaurante, Paris 6, Viela Gastronômica, Hattori Sabores do Japão. Também Esquina Mercatto, 1929 Trattoria Moderna, A Casa Bairrada, Antonieta Restaurant Lounge Bar eBianco Ristorantino. Ademais, Botelli, Cheesehouse (Goiânia Shopping; Jardim Goiás e Setor Marista), Dom Rosso, Grá Bistrô, Famu, Iz e Juá.

Os menus

Os restaurantes podem oferecer duas opções: o Menu Tradicional por R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar e o Menu Plus por R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. Dessa forma, as opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. A Baden Baden, cerveja oficial da Restaurant Week, também preparou uma carta de cervejas para harmonizar com os menus elaborados para o festival.

Para Fernando Reis, CEO da Brasil Restaurant Week, Goiânia está entre as principais cidades com expressão na cena gastronômica do país. E os números da edição passada comprovam o sucesso do festival. Desse modo, foram R$ 4 milhões movimentados nos 23 restaurantes participantes, que venderam 46 mil menus ao longo da última edição, uma média de 2.027 menus por casa.

“Goiânia foi a terceira melhor cidade em vendas em 2022, ficando atrás apenas de Brasília e Salvador”, detalha. “A expectativa para a 3ª edição da Goiânia Restaurant Week é bater o recorde de vendas, já que neste ano contamos com um maior número de restaurantes participantes”, acredita.

Ação social

Os clientes podem ainda acrescentar mais R$ 2 por menu, que serão arrecadados e doados para a Vila São José Bento Cottolengo. O hospital filantrópico fundado em 1951 tem a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência. A doação poderá ser feita diretamente através do cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas dos restaurantes.

Em período integral, a Vila presta assistência a 330 pacientes com deficiências múltiplas e realiza cerca de 2.700 atendimentos ambulatoriais e educacionais diariamente. Na parte ambulatorial, oferece 13 especialidades médicas, terapêuticas e odontológicas, com atendimentos pelo SUS, convênios e particular com preços especiais. Além disso, realiza exames de diagnóstico, laboratoriais e por imagem. Cirurgias eletivas e de média complexidade também são realizadas no Centro Médico São Cottolengo.

Serviço: 3ª Edição Restaurant Week Goiânia (2023)

Quando: de 2 de março a 2 de abril

Onde: 23 restaurantes participantes

Valores: Menu Tradicional – R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar | Menu Plus – R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar

Mais informações: