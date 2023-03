Orquestra Filarmônica de Goiás abre temporada 2023

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) realiza, nesta sexta-feira (3/3), às 20h, o primeiro concerto da temporada 2023. Assim, sob a regência do maestro Neil Thomson, o espetáculo será apresentado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Além disso, terá a participação especial da pianista indicada ao Grammy Latino, Erika Ribeiro. A entrada é gratuita.

Terra Nova é o nome escolhido para a temporada da Orquestra Filarmônica de Goiás em 2023. Dessa forma, o objetivo é ampliar a difusão da música de concerto. “Queremos apresentar uma temporada forte e ousada para todos. Misturar música familiar e desconhecida”, afirma o maestro Neil Thomson, que também é diretor artístico da orquestra.

Diversos artistas convidados estão agendados para participarem da temporada Terra Nova, como os maestros José Luis Castilho, Gianna Fratta, Noam Zur e Marechal Gaioso Pinto. Ademais, entre os solistas irão participar Jean Louis Steuermann, Sônia Rubinsky, Fábio Zanon, Vlad Maistorovici, Marina Martins e Denise de Freitas.

Em 2023, os projetos voltados à inclusão serão expandidos para outros públicos e outras regiões do Estado de Goiás. Além disso, a Filarmônica de Goiás gravará mais dois CDs com obras do compositor Claudio Santoro. Eles farão parte do projeto Brasil em Concerto, do Ministério das Relações Exteriores. Também está previsto o lançamento de outros três álbuns.

Primeiro concerto da temporada

Para esta primeira apresentação da temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Goiás, o programa contempla obras como “Romanian Rhapsody No. 1 in A major” de Enescu. Ademais, “Choros No. 6 (1926)” do compositor brasileiro Villa-Lobos; e “Petrushka Revised 1911” de Stravinsky. Desse modo, os três obras são de grandes mestres do século XX, que têm em comum composições folclóricas e populares.

O maestro Neil Thomson faz questão de ressaltar as habilidades de cada compositor que compõe o primeiro concerto da OFG. “Enescu é frequentemente descrito como um novo Mozart. Ele sempre foi fascinado pela música folclórica da Romênia, sua terra natal. Stravinsky não foi apenas um dos maiores compositores do século 20, mas também um dos maiores compositores de balé. Villa-Lobos é o nosso grande compositor nacional, sua música é altamente individual e cheia de ritmos”.

A Orquestra Filarmônica de Goiás é mantida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço: Filarmônica de Goiás faz concerto de abertura da Temporada 2023

Quando: Sexta-feira (3/3), às 20h

Onde: Palácio da Música do CCON, Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01, Goiânia (GO)

Entrada: Gratuita