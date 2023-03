Passageira de avião que caiu em Goiânia morre em hospital

Morreu na madrugada desta quarta-feira (1º), a jovem Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos, vítima de um acidente com avião que caiu em Goiânia. A mulher estava como passageira e é irmã do piloto da aeronave, que também ficou ferido.

Laura foi internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após o acidente, registrado na tarde de terça-feira (28/2), atrás de um centro esportivo, no Setor Santa Genoveva, na capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), que atendeu a ocorrência, a mulher ficou presa às ferragens, mas foi resgatada e levada para a unidade de saúde. Entretanto, ela não resistiu e faleceu durante a madrugada. Ela teve fratura exposta no membro inferior, com laceração profunda.

Piloto de avião que caiu em Goiânia também ficou ferido

O piloto do avião foi encontrado fora do aeronave, com uma fratura no membro superior direito. Ele já solicitou alta da unidade.

Os bombeiros que atuaram na ocorrência informaram que havia grande quantidade de fumaça saindo da aeronave quando chegaram no local. No total, nove viaturas foram empenhadas para atender o caso.