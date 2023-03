Preço da gasolina e diesel cai até R$ 0,13/litro a partir desta quarta (1°)

A partir desta quarta-feira (1°/3), o preço da gasolina e diesel para distribuidoras deve cair em todo o país. A medida, anunciada pela Petrobras, coincide com retorno de tributos federais sobre combustíveis para aumentar arrecadação em meio a desequilíbrio nas contas públicas, após terem sido zerados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a companhia, haverá uma queda de 3,92% no preço de venda da gasolina para as distribuidoras, passando de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, o que representa uma redução de R$ 0,13 por litro.

Para o diesel, a redução será de R$ 0,08 por litro, passando de R$ 4,10 para R$ 4,02 nas refinarias, correspondendo a uma queda de 1,95%. Conforme apurado pelo jornal O Globo, a queda é um acordo entre a estatal e o governo federal para suavizar o impacto da reoneração dos preços dos combustíveis.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a redução nos preços das refinarias da Petrobras resultaria em uma diminuição de R$ 0,0949 no preço da gasolina e R$ 0,0720 no preço do diesel, nas bombas.

Reoneração dos impostos sobre combustíveis

No ano passado, o governo Bolsonaro reduziu a zero as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha, o que fez o preço dos combustíveis, no Brasil, cair significativamente.

Já no seu primeiro dia de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma media provisória mantendo as alíquotas sobre os combustíveis, zeradas até esta terça-feira (28). Dessa forma, seguindo as determinações do governo, a arrecadação de impostos sobre gasolina e etanol deve ser retomada já nesta quarta-feira (1°). Os demais combustíveis seguem com alíquotas zero até o dia 1º de janeiro de 2024.