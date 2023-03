Vídeo: PM é filmado agredindo mulher dentro de academia, em Goiânia

Um policial militar (PM), de 27 anos, foi filmado por câmeras de segurança agredindo uma mulher, de 18 anos, dentro de uma academia em Goiânia. O caso aconteceu nesta terça-feira (28/2).

Imagens mostram o policial e a mulher discutindo e, em determinado momento, ela empurra ele, que revida com um soco no rosto. Outras pessoas que estão no local tentam intervir, mas o homem também parte para cima de uma delas. (Assista abaixo)

Informações apontam que toda confusão aconteceu nos fundos da unidade, próximo aos bebedouros. O motivo da discussão não foi divulgado.

Após a agressão, a academia prestou suporte de primeiros socorros à vítima e também com boletim de ocorrências contra o homem.

Academia e corporação se manifestam sobre episódio de PM que agrediu mulher em academia

Em nota, a academia informou que não compactua com agressão e informou que o homem já foi desligado da unidade. Confira a íntegra:

“A Bluefit não compactua com nenhuma atitude de agressão, repudiamos todo e qualquer tipo de violência. A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia.”.

A Polícia Militar também informou que já está tomando as devidas providências. “Ao tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis”.

O Portal Dia não conseguiu o contato do policial envolvido, mas o espaço segue aberto para manifestação.