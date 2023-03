Caiado nomeia Delegado Waldir no Detran-GO e José Frederico Lyra na Secti 

O governador Ronaldo Caiado nomeou dois novos integrantes do primeiro escalão do governo estadual. O ex-deputado federal Delegado Waldir foi escolhido para assumir o comando do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e José Frederico Lyra Netto para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

As nomeações foram publicadas no suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE), nesta quarta-feira (1/3). No mesmo ato, Márcio César Pereira foi nomeado para o cargo de subsecretário de Tecnologia e Informação da Secretaria-Geral de Governo. Márcio era titular da Secti desde junho de 2020.

Delegado Waldir no Detran-GO

Waldir Soares de Oliveira, também conhecido como Delegado Waldir, tem 60 anos e conta com uma formação acadêmica sólida. Ele se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e possui uma pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e Gerenciamento de Segurança Pública.

Waldir ingressou na carreira de policial civil por meio de um concurso público do Estado de Goiás e, posteriormente, iniciou sua carreira política em 2014, quando foi eleito o deputado federal. Ele foi reeleito em 2018. Nas Eleições Gerais de 2022 disputou o cargo de senador por Goiás, mas não foi eleito.

José Frederico Lyra Netto na Secti

José Frederico é formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard. Ele também possui uma especialização em Executivo de Integridade e Valores em Governo pela Universidade de Oxford. Em 2017, ele foi selecionado como um dos onze líderes empreendedores jovens para um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Além disso, José Frederico já ocupava o cargo de secretário de Prioridades Estratégicas em Goiânia, onde desenvolveu e implementou o primeiro processo seletivo aberto para cargos comissionados da capital. Ele também trabalhou por dois anos na Falconi, a maior consultoria de gestão empresarial e de pessoas do Brasil.