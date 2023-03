Flamboyant In Concert anuncia programação de shows em 2023

A edição 2023 do Flamboyant In Concert está com uma programação de shows repleta de novidades. Assim, o centro de compras irá receber 13 grandes nomes, de março a outubro, que se revezarão no palco do evento. Além disso, este ano terá a participação da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Para a estreia, no dia 28 de março, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocam Legião Urbana. Dessa maneira, a expectativa é de uma apresentação com muito rock dos anos 80. Além disso, no dia 25 de abril, é a vez do show de Samuel Rosa com a participação especial de Fernanda Takai.

No dia 30 de maio, o Flamboyant in Concert 2023 terá um show de Nando Reis com a participação especial de Arnaldo Antunes. Dessa maneira, essa será a primeira vez que os dois estarão juntos no palco do evento.

Shows do Flamboyant in Concert no 2º semestre de 2023

A programação escolhida para o segundo semestre de 2023 do Flamboyant in Concert começa com um show que será dividido em dois sets, no dia 29 de agosto. Assim, para esse novo formato o centro de compras traz a banda Ira!, em show inspirado no quarto álbum ao vivo da banda, Ira!Folk. Será uma apresentação intimista, com os clássicos da banda de forma acústica. Em seguida, será a vez de Toni Garrido mostrar toda a sua versatilidade como cantor, compositor e ator. Ademais, ele estará ao lado de George Israel, que além de compositor e brilhante saxofonista, fez parte da banda Kid Abelha. Também por isso, o repertório escolhido promete ser exclusivo.

No dia 26 de setembro, um novo momento em dois sets. Desta vez, Fábio Jr. para uma apresentação marcada por sucessos e muito romantismo. Outro grande show da noite será comandado por Chrystian, celebrado na música popular brasileira pela versatilidade da dupla Chrystian e Ralf. Desse modo, Chrystian, que estará no Flamboyant In Concert pela primeira vez, fará uma apresentação de cerca de 50 minutos. Em seguida, será a vez de Fabio Jr. Comandar um show completo.

Para a despedida da programação 2023, dia 31 de outubro, a escolha é uma apresentação que promete reverenciar a beleza musical e sua diversidade ao reunir no palco do Flamboyant In Concert, o aclamado Maestro João Carlos Martins com Gabriel Sater e Orquestra Sinfônica de Goiânia. Juntos eles assinam um show inédito, desenvolvido especialmente para o In Concert a partir de canções inspiradas no tema: Do Clássico ao Pantanal.

Ingressos

A cada apresentação do Flamboyant in Concert em 20223, estarão disponíveis ingressos para trocas, em cadeiras numeradas e organizadas por setor. Para o Setor vermelho, troca-se um ingresso a cada R$1.200 em compras. Para o Setor verde, um ingresso é trocado a cada R$800 em compras. Além disso, para o Setor azul, troca-se um ingresso para cada R$500 em compras. A troca é limitada a quatro convites por CPF.