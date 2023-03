Mais de 100 kg de alimentos estragados são apreendidos em supermercado em Goiânia

Cerca de 100 quilos de alimentos considerados inadequados para o consumo foram apreendidos em um supermercado localizado no Setor Aeroporto, em Goiânia, durante a 5ª etapa da operação Olho Vivo da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

De acordo com o delegado Khlisney Kesser, responsável pela operação, as autoridades receberam uma grande quantidade de denúncias em relação ao estabelecimento apenas neste ano de 2023. O nome do supermercado não foi divulgado.

Responsáveis por supermercado em Goiânia podem ser responsabilizados

Diante das denúncias recebidas, as equipes da Decon e da Vigilância Sanitária foram ao local e encontraram diversas carnes e produtos panificados armazenados de maneira imprópria, além de alimentos vencidos nas prateleiras. Cerca de 100 quilos de carnes, insumos e outros produtos foram descartados.

Os agentes também coletaram amostras para passar por exames periciais para comprovar as irregularidades. Além disso, o proprietário do supermercado recebeu uma multa e responderá administrativamente pelas infrações cometidas.

A Polícia Civil também abriu uma investigação sobre o dono e o gerente do estabelecimento, que podem ser responsabilizados por crimes contra as relações de consumo. A Decon disponibilizou o número 197 para denúncias.

