Nota Fiscal Goiana sorteia prêmios de até R$ 50 mil; veja lista de ganhadores

O Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), da Secretaria da Economia, sorteou, nesta quinta-feira (2/3), prêmios de até R$ 50 mil para moradores do estado. Este é o segundo sorteio de 2023 e outros quatro estão previstos para serem realizados até junho.

No total, 158 pessoas foram contempladas com prêmios que variam de R$ 500 a R$ 50 mil. De acordo com a Secretaria de Economia de Goiás, foram gerados mais de 3,3 milhões de bilhetes.

A ganhadora do prêmio de R$ 50 mil é morada de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Outros três prêmios de R$ 10 mil foram entregues a moradores Valparaíso, Jataí e Guapó. Além disso, quatro felizardos receberam o prêmio de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 ganhadores com prêmios de R$ 500.

Como resgatar o prêmio da Nota Fiscal Goiana

De acordo com a Secretaria de Economia, para receber o prêmio, o ganhador deve acessar sua conta na página da NFG, inserir as informações bancárias e, em até 30 dias, deve receber o valor por transferência bancária.

O sistema envia três e-mails aos vencedores e o resultado também fica disponível no site da secretaria. O ganhador tem o prazo de 90 dias para solicitar o pagamento do prêmio.

A previsão é que quatro novos sorteios aconteçam até junho deste ano, nas datas:

30 de março

27 de abril

25 de maio

30 de junho

Participação

Para participar do sorteio de prêmios da Nota Fiscal Goiana, é necessário se cadastrar no site e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A cada R$100 em compras, é gerado um bilhete que corresponde a 1 ponto.

Além de concorrer aos prêmios, os contribuintes podem obter descontos no IPVA, que variam de 5% a 10% e são proporcionais ao valor das notas fiscais. Segundo a Secretaria de Economia de Goiás, até novembro do ano passado, quase 500 mil proprietários de veículos conseguiram reduzir o imposto em até 10%.