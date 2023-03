BRT em Goiânia: entrega do trecho II está prevista para 30 de junho

A saga do BRT em Goiânia continua! Após vários adiamentos, a Prefeitura de Goiânia definiu um novo prazo para entrega do Trecho II do BRT Norte-Sul, que liga o Terminal Recanto do Bosque ao Terminal Isidória. Agora, a previsão de conclusão é no dia 30 de junho deste ano, antes disso, o último prazo havia sido estipulado para dezembro de 2022.

A decisão foi tomada em reunião do prefeito Rogério Cruz com representantes do consórcio do BRT, nesta sexta-feira (3/3). Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de Goiânia, o BRT está dividido em dois trechos, e possui cerca de 22 quilômetros de extensão, mas segue sem conclusão mesmo após oito anos do início das obras.

Segundo Cruz, quando finalizado, o “BRT Norte-Sul vai beneficiar cerca de 150 mil passageiros que trafegam entre diversos pontos da capital,”. Ele também afirmou que, em julho, está acertada a entrega de 60 ônibus do BRT.

Obras do trecho I do BRT em Goiânia continuam paradas

Já as obras do trecho I, que fica entre os terminais Isidória e Cruzeiro, na região sul, enfrenta entraves desde a gestão passada e estão paradas desde dezembro de 2021, quando a empresa responsável desistiu do contrato.

A Prefeitura de Goiânia ressalta que enviou ofício à Caixa Econômica Federal solicitando a disponibilização do recurso para aplicação nas obras do trecho I, que está em análise. Entretanto, as obras só serão retomadas após a liberação de recursos.

“Já conversamos com outra empresa e enviamos ofício solicitando o recurso, e as conversas estão adiantadas inclusive com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que comprometeu-se a atuar junto ao Ministério das Cidades”, detalha Rogério Cruz.

