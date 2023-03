CineX Cult segue com sucessos da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

A administração do CineX Cult, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, decidiu exibir os filmes que fizeram sucesso durante a 14ª edição da mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões. O evento aconteceu entre os dias 15 de fevereiro e 1 de março. Assim, o público que não conseguiu comparecer na mostra terá uma nova oportunidade para assistir aos sucessos “Tar”, “Corsage”e a “A Baleia”. Além disso, “Decisão de Partir”, “Entre Mulheres” e “Triângulo da Tristeza”, até o próximo dia 8 de março.

A mostra reuniu quase 30 mil pessoas durante os 15 dias de evento, exibindo 70 filmes em 160 sessões. Ademais, o público teve a oportunidade de conferir uma exposição de arte composta pelo trabalho de 16 artistas goianos. Também teve diversas atrações musicais como shows e DJs.

Na 14ª edição da mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões, o público também participou de bate-papos gratuitos com artistas, cineastas e profissionais, que debateram sobre assuntos atuais, que fazem parte do cotidiano das pessoas. Além disso, outro destaque em 2023 foi a estrutura composta por cafeteria, livraria, bar e restaurante.

Mais sobre o CineX Cult

Disponível no subsolo da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer, o CineX Cult exibirá os filmes convencionais, o ainda será sede de outras mostras, segundo o CEO do CineX Cult, Adriano Oliveira.

“A edição da mostra foi um sucesso, o que nos permitiu entender que Goiânia estava precisando dessa valorização cultural. A previsão é de recebermos mais três mostras ainda para 2023, com diferentes temáticas”, destaca.