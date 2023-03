Goiás registra queda de 5% nos índices de morte violenta em 2022

Em 2022, o estado de Goiás registrou uma queda de 5% no número de morte violenta, resultado cinco vezes maior do que a média nacional, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO).

Foram registradas 1232 mortes violentas no estado, em comparação com 1299, em 2021. Enquanto isso, no país, a redução foi de apenas 1%, com o número de registros caindo de 41,2 mil para 40,8 mil.

Essas informações foram divulgadas pelo Monitor da Violência, um levantamento da Universidade de São Paulo em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o portal de notícias G1.

O levantamento aponta que Goiás apresentou uma taxa de 17,1 homicídios por 100 mil habitantes, a sexta menor do país. A taxa mais alta é registrada em Pernambuco (35,3) e a mais baixa em São Paulo (7,1).

Registro de morte violenta por classificação

De acordo com o Sistema de Registro de Atendimento Integrado (RAI), que é utilizado por todas as forças de segurança, das 1232 mortes violentas registradas em Goiás em 2022, 1174 foram homicídios dolosos (com intenção de matar), 31 foram latrocínios (roubos seguidos de morte) e 27 foram lesões seguidas de morte. Já em 2021, foram registrados 1242 homicídios dolosos, 34 latrocínios e 23 lesões seguidas de morte.

Entre 2018 e 2022, todos os crimes violentos letais intencionais apresentaram uma expressiva queda no estado de Goiás. Os homicídios dolosos reduziram em 44,5%, enquanto que os casos de latrocínio diminuíram em 70,5% durante os últimos quatro anos – de 105 em 2018 para 31 em 2022.

Já os crimes de lesão seguida de morte caíram 55,7%, passando de 61 para 27. Adicionalmente, dos 246 municípios goianos, 74 não registraram nenhum homicídio em 2022.