Inscrições abertas para concurso da Polícia Técnico-Científica; salários de até R$ 12 mil

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria da Segurança Pública de Goiás, está com inscrições abertas para concurso que visa o preenchimento de 141 vagas, com salários que variam de R$ 6.353,13 a R$ R$ 12.247,85.

As inscrições podem ser feitas até 9 de abril, por meio do portal do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pelo certame. O valor da inscrição varia de R$ 100 a R$ 130, conforme o cargo escolhido.

Para participar, o candidato deve atender a alguns requisitos básicos, como:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa

Ter idade mínima de 18 anos para o cargo de Auxiliar de Autópsia de 3ª Classe;

Ter idade mínima de 21 anos para o cargo de Perito Criminal de 3ª Classe;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Possuir Carteira de Habilitação válida, categoria B no mínimo;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir, em plena validade, carteira de identidade civil, de acordo com a legislação vigente.

Clique aqui e confira o edital completo.

Concurso da Polícia Técnico-Científica

No total, são 52 vagas para perito criminal de 3ª classe e 89 oportunidades para auxiliar de autópsia de 3ª classe da SPTC. Um total de 5% das cargas é destinado a candidatos com deficiência.

Para jornada de trabalho de 40 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ R$ 12.247,85 para perito e de R$ 6.353,13 para auxiliar de autópsia.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 7 de maio para as vagas de perito criminal de 3ª classe, e no dia 21 de maio para os candidatos que concorrem ao cargo de auxiliar de autópsia de 3ª classe nas cidades de Anápolis, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia e Valparaíso.

As demais fases vão ocorrer somente na capital. A seleção compreende ainda outras fases, como teste de restrição física, avaliação de vida pregressa e prova de títulos.