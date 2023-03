Vacina contra dengue aprovada pela Anvisa apresenta eficácia geral de 80,2%

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira (2/3), o registro de uma nova vacina contra a dengue, denominada Qdenga, produzida pela Takeda Pharma.

De acordo com a agência, o imunizante possui eficácia geral de 80,2% e é indicada para pessoas entre 4 e 60 anos. Ela é administrada subcutaneamente em duas doses com um intervalo de três meses entre elas.

Anvisa ressalta que o Qdenga é composto por quatro sorotipos diferentes do vírus que causa a dengue, proporcionando uma ampla proteção contra a doença. Este é o segundo imunizante aprovado contra a doença no Brasil. Outra vacina já aprovada no país é a Dengvaxia, que é indicada apenas para pessoas que já tiveram a doença.

Comercialização da vacina contra dengue

No mês passado, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança (CTNBio) garantiu a segurança da Qdenga, que aguardava apenas a aprovação da Anvisa. A Qdenga também passou por avaliação da agência europeia de saúde (EMA) e obteve aprovação.

Com o registro concedido pela Anvisa, a vacina pode ser comercializada no Brasil, seguindo as condições aprovadas. Entretanto, a empresa fabricante é responsável por monitorar quaisquer eventos adversos por meio de farmacovigilância.

Casos em Goiás

No Brasil, o ano passado foi marcado por mais de mil mortes em decorrência de complicações da dengue. Em Goiás, foram mais de 214 mil casos da doença. O número representa a maior quantidade de diagnósticos no Centro-Oeste, que totalizou 348,6 mil casos no ano anterior, apresentando uma incidência de 2.086 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, neste ano já foram confirmados 9.071 mil casos da doença em Goiás. Além disso, houve o registro de duas mortes no estado.