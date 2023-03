Maria Caroline Fleury de Lima assume Secretaria do Entorno do DF

O governador Ronaldo Caiado nomeou, na sexta-feira (3/3), Maria Caroline Fleury de Lima como titular da recém-criada Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF). O decreto foi publicado no suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE).

A pasta foi criada em fevereiro e entre as atribuições está o assessoramento aos municípios do Entorno do Distrito Federal para tornar mais eficiente o relacionamento com órgãos estaduais e federais.

Além disso, a nova secretaria terá como foco a expansão do BRT de Santa Maria (DF) até Luziânia, a obtenção de garantias para aumentar evitar nas passagens, além da busca por recursos no governo federal para investimentos em mobilidade urbana, geração de empregos, saneamento e infraestrutura na região do Entorno.

Maria Caroline Fleury de Lima

Maria Caroline Fleury de Lima, com formação em Ciência Política pela UnB, mestrado em Economia e especialização em Direito Público, atuou como secretária especial de Assuntos Parlamentares na Secretaria de Governo da Presidência da República de 2021 a 2022, tendo ocupado anteriormente cargos de assessora parlamentar no Congresso Nacional.

Ela assume como primeira titular da recém-criada Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF), criada pela reforma administrativa do Poder Executivo, sancionada em fevereiro.

