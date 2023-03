Governo de Goiás divulga mais de 5,7 mil vagas de emprego abertas em 16 cidades

A Secretaria da Retomada do Governo de Goiás está disponibilizando 5.730 vagas de emprego formal para moradores de 16 municípios goianos. Além disso, também há oportunidades para profissionalização por meio de cursos.

As vagas são destinadas para os municípios de Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, Caldas Novas, Formosa, Goiânia, Ipameri, Iporá, Jataí, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Pirenópolis, Porangatu, Quirinópolis e Rio Verde.

Para se candidatar, os interessados devem se dirigir às unidades do Vapt Vupt com atendimento do Mais Empregos/Sine, sem a necessidade de agendamento, portando carteira de trabalho, documentos pessoais, currículo e comprovante de endereço.

O Programa Mais Empregos funciona como intermediário entre pessoas em busca de emprego e empresas, indústrias e comércios com vagas de trabalho disponíveis. Ao ser atendido, o trabalhador sai com a entrevista agendada e a carta de encaminhamento em mãos.

Além de intermediar as vagas, a Secretaria da Retomada ainda oferece cursos de profissionalização por meio dos Colégios Tecnológicos para aqueles que necessitam de qualificação, e apoia novos empreendimentos com um repasse de até R$ 5 mil pelo Crédito Social. Este valor é uma doação para que o novo empreendedor não inicie seu negócio já endividado.

Vagas de emprego em Goiás

A capital goiana é a cidade com o maior número de vagas disponíveis, chegando a mais de 3,6 mil. Confira as oportunidades:

Ajudante de Carga e Descarga – 51

Atendente de Telemarketing – 479

Auxiliar de Limpeza – 265

Auxiliar de Linha de Produção – 250

Motorista de Caminhão – 73

Operador de Caixa – 61

Operador de Teleatendimento Ativo e Receptivo – 400

Pedreiro – 71

Porteiro – 75

Servente de Obras – 95

Vendedor Interno – 61

Vagas por cidade:

Goiânia – 3.645

Minaçu – 806

Rio Verde – 575

Anápolis – 164

Jataí – 118

Formosa – 109

Quirinópolis – 85

Porangatu – 73

Morrinhos – 48

Caldas Novas – 43

Mineiros – 31

Iporá – 15

Alto Paraíso de Goiás – 9

Águas Lindas de Goiás – 7

Ipameri – 1

Pirenópolis – 1

As informações detalhadas sobre as vagas podem ser encontradas no site da Retomada, na seção de Vagas Disponíveis.