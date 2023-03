Lotofácil: apostador de Goiás leva sozinho prêmio de mais de R$ 1,5 milhão

Um morador de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, ganhou mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil após acertar todas as dezenas sorteadas na noite de sábado (4/3). Embora outros jogadores tenham acertado a maioria das dezenas sorteadas e recebido prêmios em dinheiro consideráveis, esses valores foram significativamente menores em comparação com o prêmio principal milionário.

No total, mais de 315 bilhetes fizeram 14 números; mais de 11 mil com 13 acertos, outras 127 mil com 12 números e mais de 705 mil com 11 acertos.

Veja abaixo as faixas premiadas do concurso 2.754 da Lotofácil:

15 acertos: 1 aposta faturou R$ 1.595.282,58;

14 acertos: 315 apostas faturaram R$ 1.516,98, cada uma;

13 acertos: 11.136 apostas faturaram R$ 25,00, cada uma;

12 acertos: 127.860 apostas faturaram R$ 10,00, cada uma;

11 acertos: 705.476 apostas faturaram R$ 5,00, cada uma.

Os números sorteados: 02-03-04-08-09-10-13-14-16-17-18-19-20-24-25.

Sorteio da Lotofácil

Na segunda-feira (6), às 20h, será realizado o próximo sorteio da Lotofácil, com um valor estimado de R$ 1,5 milhão para o prêmio principal. A Caixa Econômica sorteará 15 dezenas, e o prêmio será concedido a quem acertá-las.

É possível realizar a aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas autorizadas e no site oficial da Caixa. Desta forma, o prazo para registrar o jogo encerra às 19h do dia do sorteio.

O jogo oferece 25 números, dos quais podem ser escolhidas de 15 a 20 dezenas. O preço mínimo de uma aposta é de R$ 2,50, enquanto o valor máximo pode ultrapassar R$ 38,7 mil. Caso prefira, há a opção “Surpresinha”, em que o sistema escolhe aleatoriamente os números.